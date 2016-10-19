Россия следит за ситуацией в иракском Мосуле при помощи космических спутников

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что российские военные отслеживают ситуацию в иракском городе Мосул при помощи аппаратов космической разведки.

- Наше основное внимание сосредоточено на возможных попытках боевиков вырваться из Мосула или по договоренности беспрепятственно покинуть город в направлении Сирии, — цитируют Герасимова «Известия».

По словам генерала армии, Минобороны РФ задействовало в операции беспилотные аппараты.

- Мы круглосуточно отслеживаем обстановку в районе Мосула и ход операции по блокированию боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в городе. Туда перенаправлены аппараты космической разведки, также в непосредственной близости к району работают более десяти наших воздушных средств разведки, в том числе беспилотных аппаратов, — заявил Герасимов, выразив надежду, что партнеры из международной коалиции осознают, какие последствия может вызвать прорыв боевиков из Мосула и переход их в кочевое состояние.

- Надеемся, что наши партнеры из международной коалиции осознают, к чему приведут свободно кочующие крупные бандгруппы в ближневосточном регионе. Поэтому необходимо не гонять террористов из одной страны в другую, а уничтожать их на месте, — заключил начальник Генштаба РФ.

Новости по теме
Теги:
События: терроризм
Следующая новость Бельгия ответила на российские обвинения в бомбардировке жилых объектов в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО