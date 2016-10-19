Россия следит за ситуацией в иракском Мосуле при помощи космических спутников

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что российские военные отслеживают ситуацию в иракском городе Мосул при помощи аппаратов космической разведки.

- Наше основное внимание сосредоточено на возможных попытках боевиков вырваться из Мосула или по договоренности беспрепятственно покинуть город в направлении Сирии, — цитируют Герасимова «Известия».

По словам генерала армии, Минобороны РФ задействовало в операции беспилотные аппараты.

- Мы круглосуточно отслеживаем обстановку в районе Мосула и ход операции по блокированию боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в городе. Туда перенаправлены аппараты космической разведки, также в непосредственной близости к району работают более десяти наших воздушных средств разведки, в том числе беспилотных аппаратов, — заявил Герасимов, выразив надежду, что партнеры из международной коалиции осознают, какие последствия может вызвать прорыв боевиков из Мосула и переход их в кочевое состояние.

- Надеемся, что наши партнеры из международной коалиции осознают, к чему приведут свободно кочующие крупные бандгруппы в ближневосточном регионе. Поэтому необходимо не гонять террористов из одной страны в другую, а уничтожать их на месте, — заключил начальник Генштаба РФ.