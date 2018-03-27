Россия скорбит по погибшим в «Зимней вишне»

С сегодняшнего дня в Кемеровской области объявлен трехдневный траур по жертвам ужасной трагедии, произошедшей в минувшие выходные в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Жертвами внезапно возникшего пожара стали 64 человека, многие из которых – дети.

Есть пятеро подозреваемых, чья халатность могла привести к трагедии. Накануне был также задержан охранник торгового центра, специально отключивший сработавшее оповещение о пожаре в здании.

По предварительным данным, в игровой зоне мог взорваться аппарат по изготовлению попкорна или сладкой ваты, сообщает «ТВ Центр».