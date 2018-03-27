Россия скорбит по погибшим в «Зимней вишне»
С сегодняшнего дня в Кемеровской области объявлен трехдневный траур по жертвам ужасной трагедии, произошедшей в минувшие выходные в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Жертвами внезапно возникшего пожара стали 64 человека, многие из которых – дети.
Есть пятеро подозреваемых, чья халатность могла привести к трагедии. Накануне был также задержан охранник торгового центра, специально отключивший сработавшее оповещение о пожаре в здании.
По предварительным данным, в игровой зоне мог взорваться аппарат по изготовлению попкорна или сладкой ваты, сообщает «ТВ Центр».
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