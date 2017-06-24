Россия и сирийская Латакия договорились о прекращении огня
Командование российских войск вместе с руководством Латакии подписали соглашение о прекращении огня. Об этом заявил офицер российского Центра примирения враждующих сторон Александр Воронцов.
Он уточнил, что это первый документ, подписанный с такой крупной территориальной единицей Сирийской республики, как провинция. Прежде подобные соглашения подписывались с отдельными населенными пунктами.
Как пишет Газета.ru, российские военные также передали жителям латакийского селения Аль-Серкезия продукты питания. Воронцов сказал: «Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай».
Ранее стало известно, что США проверили район Средиземноморья, откуда росийские фрегаты и подлодки вели обстрел по боевикам крылатыми ракетами.
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