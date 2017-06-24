Россия и сирийская Латакия договорились о прекращении огня

Командование российских войск вместе с руководством Латакии подписали соглашение о прекращении огня. Об этом заявил офицер российского Центра примирения враждующих сторон Александр Воронцов.

Он уточнил, что это первый документ, подписанный с такой крупной территориальной единицей Сирийской республики, как провинция. Прежде подобные соглашения подписывались с отдельными населенными пунктами.

Как пишет Газета.ru, российские военные также передали жителям латакийского селения Аль-Серкезия продукты питания. Воронцов сказал: «Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай».

Ранее стало известно, что США проверили район Средиземноморья, откуда росийские фрегаты и подлодки вели обстрел по боевикам крылатыми ракетами.

Новости по теме
Теги:
События: война
Следующая новость Сенаторы США обсудят вероятность вмешательства РФ в выборы в Европе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО