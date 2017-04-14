Россия и Сирия готовятся к съемкам художественного фильма

Будущий совместный кинопроект России и Сирии получил официальное название – «Пальмира».

Картина расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями втайне бежит в Сирию. Режиссером и автором сценария ленты стал Иван Болотников.

Одним из продюсеров картины будет известная сирийская актриса Сулаф Фавакерджи.

В Министерстве культуры России планы о предстоящей работе подтвердили. Картина станет первой современной лентой, созданной при совместной работе двух стран, сообщает «Ведомости».

Иван Болотников - режиссер документального и игрового кино. Окончил исторический факультет МГУ по специальности «Искусcтвоведение» и Высшие курсы режиссеров и сценаристов, мастерская Алексея Германа-ст. и Светланы Кармалиты.

С 2000 по 2004 работал режиссером-стажером на фильме А. Германа «Трудно быть богом» в России и в Чехии.

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Теги:
События: культура, кино
Организации: Минкультуры
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