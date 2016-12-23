Россия не считает себя виновной в начале санкционной войны с Евросоюзом

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не была инициатором развернувшейся санкционной войны, она ввела ответные ограничительные меры.

- Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских отношений. Мы не вводили никаких санкций, - подчеркнул Путин.

Выразив соболезнования семьям погибших при теракте в Берлине, российский лидер вновь призвал мировое сообщество сплотиться перед лицом террористической угрозы.

- Борьба с террором должна объединять Россию и Европу, - подчеркнул Путин.

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