Россия не считает себя виновной в начале санкционной войны с Евросоюзом
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не была инициатором развернувшейся санкционной войны, она ввела ответные ограничительные меры.
- Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских отношений. Мы не вводили никаких санкций, - подчеркнул Путин.
Выразив соболезнования семьям погибших при теракте в Берлине, российский лидер вновь призвал мировое сообщество сплотиться перед лицом террористической угрозы.
- Борьба с террором должна объединять Россию и Европу, - подчеркнул Путин.
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