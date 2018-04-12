Россия не сбавит объемы скупки валюты из-за обвала рубля

Министерство финансов РФ не намерен пересматривать месячный объем операций скупки иностранной валюты из-за обвала рубля.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что ведомство координирует свои действия с Центробанком, и там также не намерены изменять существующие объемы покупок валюты.

9 апреля Банк России на сутки приостановил покупку валюту для Минфина на внутреннем рынке.

Минфин России ранее сообщал, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей, передает РИА Новости.