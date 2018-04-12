Россия не сбавит объемы скупки валюты из-за обвала рубля
Министерство финансов РФ не намерен пересматривать месячный объем операций скупки иностранной валюты из-за обвала рубля.
Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что ведомство координирует свои действия с Центробанком, и там также не намерены изменять существующие объемы покупок валюты.
9 апреля Банк России на сутки приостановил покупку валюту для Минфина на внутреннем рынке.
Минфин России ранее сообщал, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
Следующая новость Петр Порошенко разорвет все дружеские договора с Россией
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии