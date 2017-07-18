Россия рефинансирует долги Беларуси новым кредитом
Россия предоставит Беларуси межгосударственный кредит в размере 700 млн долларов для рефинансирования всех предыдущих долгов.
На встрече президентов России и Беларуси в апреле было заключено соглашение о рефинансировании долговых обязательств Минска.
Изначальная сумма обозначалась в 800 млн долларов, но после всех корректировок она снизилась до 700 млн.
Деньги должны перевести в Беларусь в июле-августе 2017 года, отмечает ТАСС.
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