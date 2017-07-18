Россия рефинансирует долги Беларуси новым кредитом

Россия предоставит Беларуси межгосударственный кредит в размере 700 млн долларов для рефинансирования всех предыдущих долгов.

На встрече президентов России и Беларуси в апреле было заключено соглашение о рефинансировании долговых обязательств Минска.

Изначальная сумма обозначалась в 800 млн долларов, но после всех корректировок она снизилась до 700 млн.

Деньги должны перевести в Беларусь в июле-августе 2017 года, отмечает ТАСС.