Россия разузнает о причинах проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Российский Координационный центр по авиабезопасности направит в Британию запрос, касающийся причин проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне.

«Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне 30 марта 2018 года», - говорится в сообщении Министерства транспорта.

Уточняется, что если британская сторона не даст объяснений, то Россия будет расценивать эти действия в отношении самолета «Аэрофлота» неправомерными. Кроме того, сложившаяся ситуация даст возможность России действовать аналогичным способом в отношении британских самолетов, передает RT.

Ранее российское посольство в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием дать разъяснение причин случившегося.