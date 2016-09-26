Россия разрешила Венесуэле отложить выплату крупного долга

Правительство РФ продлило для Венесуэлы срок выплаты долга в размере 2,8 миллиарда долларов. Займ был выдан в 2011 году.

– Консолидированные обязательства по основному долгу погашаются венесуэльской стороной в течение 3 лет равными полугодовыми платежами, 31 марта и 30 сентября каждого года, – говорится в документе, который приняло правительство РФ. При этом первый платеж в погашение консолидированных обязательства по основному долгу осуществляется 31 марта 2019 года.

Кредит был предоставлен Венесуэле для поставок промышленной продукции из РФ, сообщает РИА "Новости".