Россия разрешила импорт продуктов двум белорусским предприятиям

Двум белорусским предприятиям разрешено ввозить свою продукцию на территорию России. Об этом заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она сказала: «Учитывая результаты анализа материалов, полученных инспекторами Россельхознадзора в ходе проведенной инспекции в Республике Беларусь в период с 5 по 13 апреля 2017 года, Россельхознадзор разрешил осуществлять поставки продукции с двух белорусских предприятий». Теперь белорусская компания «Велес - Мит» сможет поставлять в Россию говядину и мясопродукты, а «Бабушкина крынка» - молочную продукцию, кроме сыров и сухого молока.

6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. Как полагают в Министерстве сельского хозяйства России, Белоруссия стала «перевалочной базой», через которую в Россию поставляются запрещенные продукты. Также Россельхознадзор запретил ввоз молочных продуктов из этой страны. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необоснованности подобных запретов, пишет ТАСС.

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