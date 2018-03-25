Россия разработала проект автомобильного моста с КНДР

Власти России хотят построить автомобильный мост через реку Туманная, чтобы организовать прямое сообщение с Северной Кореей.

Российские представители посетили КНДР, чтобы обсудить идею строительства моста. В настоящее время Россию и Северную Корею соединяет железнодорожный Мост Дружбы, он был открыт в 1959 году.

На автомобиле попасть в КНДР можно лишь через Китай. Эксперты считают, что с экономической точки зрения большой необходимости в строительстве моста нет, так как после введения санкций ООН товарооборот между странами существенно снизился.

В настоящее время проект моста находится на стадии обсуждения, передает «Газета.ru».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.