Россия разместила в Сирии дивизион С-300

Россия разместила зенитный ракетный дивизион С-300 в 720-м пункте материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, который обеспечит защиту от ракет и атак авиации на большой дальности, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, для этих целей был построен полноценный военный городок со всей необходимой инфраструктурой.

В октябре в Минобороны РФ сообщили, что дивизион С-300 был направлен в Сирию для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей ВМФ РФ, сообщает «Интерфакс».

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