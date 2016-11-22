Россия разместила на Курилах береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

Новейшие российские береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» размещены на Курильских островах, сообщает газета Тихоокеанского флота России «Боевая вахта».

Как отмечается в материале, дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион» несет боевое дежурство на острове Итуруп, а дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» - на острове Кунашир.

Ранее также стало известно о планах по размещению ракетного комплекса «Бастион» в Калининградской области.