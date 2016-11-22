Россия разместила на Курилах береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»
Новейшие российские береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» размещены на Курильских островах, сообщает газета Тихоокеанского флота России «Боевая вахта».
Как отмечается в материале, дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион» несет боевое дежурство на острове Итуруп, а дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» - на острове Кунашир.
Ранее также стало известно о планах по размещению ракетного комплекса «Бастион» в Калининградской области.
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