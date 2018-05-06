Россия разгромила Австрию во втором матче ЧМ по хоккею
Российская сборная по хоккею обыграла Австрию во втором матче чемпионата мира, который проходит в Дании.
Встреча завершилась со счетом 7:00, передает Meduza. Шайбы в ворота соперников забросили Михаил Григоренко (дважды), Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.
В первом матче турнира 4 мая россияне с таким же счетом обыграли французскую сборную. Следующий матч команда из России проведет 7 мая с командой Беларуси.
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