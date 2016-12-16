Россия разделила в Алеппо террористов и «умеренную оппозицию» без помощи США

Российская сторона предприняла все меры по беспрепятственному выводу из Алеппо боевиков и членов их семей. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

- По специально созданному гуманитарному коридору вышло 15 колонн с боевиками и членами их семей. Всего в направлении Рашидин-4 автобусами и каретами «скорой помощи» вывезено 9560 человек. Из них 4435 боевиков, включая 337 раненых, а также все женщины и дети, - цитирует Рудского «Интерфакс».

Вывод боевиков и их семей осуществлялся через семь комендантских постов по маршруту следования колонн, - подчеркнул генерал-лейтенант.

- Сам маршрут был проверен на отсутствие взрывных устройств, осуществлена его очистка от завалов и баррикад. Российские военнослужащие осуществляли контроль погрузки в транспортные средства и движение колонн по всему маршруту. Каждый автобус сопровождался представителями Международного комитета Красного Креста, - сообщил Рудской.

Он также подчеркнул, что Россия самостоятельно, без помощи США, вывела террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация) из восточного Алеппо.

- В течение года в ходе рабочих встреч и переговоров с американцами на различных уровнях мы пытались добиться от США практических шагов по отделению умеренной оппозиции от террористов. Однако Соединенные Штаты под различными предлогами отказывались это делать, - напомнил Рудской. - А теперь мы это сделали самостоятельно.

По его словам, в ходе освобождения восточного Алеппо добровольно сдались 3406 боевиков умеренной оппозиции, которые прекратили сопротивление и сложили оружие. 3056 из них амнистированы, в отношении остальных продолжаются проверочные мероприятия.

- Численность отрядов радикальных группировок составляла более 4,5 тысячи человек. Подавляющее большинство из них было выведено за прошедшие сутки из города. Этим завершено отделение умеренной оппозиции от террористов, - заявил Рудской. П

о словам генерала, из восточного Алеппо выведены более 108 тысяч мирных граждан, которых насильно удерживали боевики. Сейчас они находятся в центрах временного размещения и обеспечены всем необходимым.

- Гуманитарная помощь этим людям оказывается только Российской Федерацией и сирийским правительством. Мы неоднократно слышали со стороны Запада и различных международных организаций призывы незамедлительно организовать доставку продовольствия и предметов первой необходимости жителям Алеппо. Однако на сегодняшний день ни одно из государств и международных организаций такую помощь населению города не оказывает, - подчеркнул Рудской.