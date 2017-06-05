Россия расширяет географию льготных авиаперелетов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил число авиамаршрутов, субсидируемых из федерального бюджета страны.
Смысл посыла – обеспечить дешевыми билетами льготную категорию граждан для перемещения по стране.
Города Хабаровск, Благовещенск и Якутск свяжут льготными перелетами с Красноярском.
Также льготные категории свяжут Нерюнгри, Хабаровск, Анадырь и Новосибирск с Симферополем.
Отдельным направлением остается Калининград. Его свяжут с Сочи, Екатеринбургом, Мурманском, Архангельском и Калугой, сообщает Interfax.
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