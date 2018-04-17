Россия пытается вернуть в страну студентов из Великобритании

В России запущен проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» по созданию условий для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, «проявляющих недружественное отношение» к России.

Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.

По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тысяч российских студентов. Тем студентам, которые уже заканчивают обучение, авторы программы обещают помочь с трудоустройством.

Несколько российских студентов, обучающихся в университетах Великобритании, на условиях анонимности сообщили, что не чувствуют давления ни со стороны администрации, ни со стороны других студентов, передает Kommersant.

Докторант Университета Восточной Англии Наталья Мосунова заявила, что университеты Великобритании независимы от государства.

По ее мнению, странно предполагать, что будет какая-то централизованная установка на изменение отношения к студентам, а вузы «возьмут под козырек».

Она добавила, что, например, студенты естественнонаучных направлений проводят в Великобритании эксперименты в высокотехнологичных лабораториях, и какой эквивалент им будет предоставлен в России, не совсем понятно.