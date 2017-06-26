Россия провела успешное испытание «Булавы»

Российские военные провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», сообщали в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточняется в материале, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск ракеты из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону «Кура» на Камчатке.

«По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне» - говорится в сообщении ведомства.

Межконтинентальная баллистическая ракета Булава» - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, способная нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения, сообщает «РИА Новости».