Россия провела успешное испытание «Булавы»

Российские военные провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», сообщали в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточняется в материале, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск ракеты из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону «Кура» на Камчатке.

«По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне» - говорится в сообщении ведомства.

Межконтинентальная баллистическая ракета Булава» - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, способная нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения, сообщает «РИА Новости».

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