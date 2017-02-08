Россия проведет морские испытания нового гиперзвукового оружия весной
Высокоточные гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут впервые запущены в режиме испытаний не с полигона, а в морских условиях.
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» предназначены для размещения на борту атомных подводных лодок «Ясень-М», перспективных субмарин типа «Хаски», а также для оснащения надводных боевых кораблей ВМФ России.
«В 2017 году испытания «Циркона» будут продолжены. Впервые ракета будет стартовать с морской платформы», - цитирует РБК источник, знакомый с положением дел.
Разработку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для ВМФ России ведет «НПО машиностроения», производитель сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс». Это вооружение является составной частью российской концепции стратегического неядерного сдерживания.
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