Россия проведет морские испытания нового гиперзвукового оружия весной

Высокоточные гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут впервые запущены в режиме испытаний не с полигона, а в морских условиях.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» предназначены для размещения на борту атомных подводных лодок «Ясень-М», перспективных субмарин типа «Хаски», а также для оснащения надводных боевых кораблей ВМФ России.

«В 2017 году испытания «Циркона» будут продолжены. Впервые ракета будет стартовать с морской платформы», - цитирует РБК источник, знакомый с положением дел.

Разработку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для ВМФ России ведет «НПО машиностроения», производитель сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс». Это вооружение является составной частью российской концепции стратегического неядерного сдерживания.