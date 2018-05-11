Россия «провалилась» на «Евровидении»

Россия впервые в истории международного песенного конкурса «Евровидение» не прошла в финал.

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не смогла набрать необходимое число голосов для выхода в финал конкурса.

Такому исходу обрадовались зарубежные пользователи соцсети Twitter, которые сразу же после оглашения результатов поспешили позлорадствовать в интернете.

«Систему голосования конкурса сложнее взломать, чем выборы США и референдум по Brexit», написал в комментариях британский пользователь.

Один журналист даже пошутил, что в декорациях, использованных в выступлении Юлии Самойловой, спрятан ядерный арсенал России.

Финал конкурса пройдет 12 мая в Португалии, но уже без России, сообщает «Национальная служба новостей».