Россия «провалилась» на «Евровидении»
Россия впервые в истории международного песенного конкурса «Евровидение» не прошла в финал.
Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не смогла набрать необходимое число голосов для выхода в финал конкурса.
Такому исходу обрадовались зарубежные пользователи соцсети Twitter, которые сразу же после оглашения результатов поспешили позлорадствовать в интернете.
«Систему голосования конкурса сложнее взломать, чем выборы США и референдум по Brexit», написал в комментариях британский пользователь.
Один журналист даже пошутил, что в декорациях, использованных в выступлении Юлии Самойловой, спрятан ядерный арсенал России.
Финал конкурса пройдет 12 мая в Португалии, но уже без России, сообщает «Национальная служба новостей».
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