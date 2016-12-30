Россия на 19 процентов сократила транзит газа через Украину

«Газпром» значительно, на 19 процентов сократил с 22 декабря объемы транзита газа в Европу через территорию Украины из-за увеличения поставок по «Северному потоку» в немецкий газопровод Opal. С таким заявлением выступила украинская компания «Нафтогаз».

«Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся», — цитирует РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы компании.

Согласно приведенным данным, поставки через «Северный поток» в Opal выросли на 41 процент, в то время как объем транспортировки газа в Словакию через территорию Украины уменьшился на 19 процентов. Суммарно поставки по этим двум маршрутам сократились на 2 процента.

В «Нафтогазе» заявили, что это «ставит под сомнение» утверждения о том, что расширение доступа «Газпрома» к Opal не приведет к уменьшению объемов транзита российского газа через Украину.

В конце октября Еврокомиссия одобрила расширение доступа российской компании к Opal, а в декабре Европейский суд приостановил это решение.