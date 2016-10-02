Россия на 6,1 процента увеличила экспорт нефти в 2016 году
В период с января по сентябрь 2016 года объемы добычи нефти с газовым конденсатом составили в России 406,718 миллиона тонн, что на 2 процента превышает прошлогодние показатели.
При этом экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья в первые девять месяцев 2016 года вырос на 6,1 процента и достиг 174,225 миллиона тонн, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ФГБУ «ЦДУ ТЭК».
В то же время добыча природного газа за указанный период снизилась на 0,1 процента относительно прошлогоднего показателя и составила 449,301 миллиарда кубометров.
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