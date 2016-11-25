Россия протестует против решения Украины провести ракетные стрельбы вблизи Крыма

Роавиация требует от Украины немедленно отменить принятое в одностороннем порядке решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве РФ в районе Крыма, где осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов.

- В нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации в районе полетной информации «Симферополь». 24 ноября 2016 года Украиной был издан НОТАМ (авиационное уведомление) об активировании опасных зон в воздушном пространстве в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами, - сообщили ТАСС в Росавиации.

По данным ведомства, «первая опасная зона» устанавливается 1 и 2 декабря 2016 года с 09:00 до 19:00 по московскому времени на всех высотах с захватом воздушного пространства над открытым морем в зоне ответственности РФ (Симферопольский районный центр).

«Вторая опасная зона» устанавливается 1 декабря 2016 года с 12:30 до 14:30 по московскому времени и 2 декабря 2016 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени также на всех высотах с захватом воздушного пространства над открытым морем в зоне ответственности России (Симферопольский районный центр), а также с заходом в воздушное пространство над территориальными водами РФ и с максимальным углублением на 12 километров.

- Издание данных НОТАМов не согласовывалось ни с компетентными органами Российской Федерации, ни с российским провайдером аэронавигационного обслуживания. При этом в пределах данных зон осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов, - подчеркнули в Росавиации.

В российским ведомстве заявили, что подобные действия украинской стороны нарушают требования Приложений 11 и 15 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Это решение также ставит под угрозу безопасность международной аэронавигации и создает потенциальную опасность для гражданской авиации, что может привести к катастрофам, аналогичным происшедшим с рейсами МН17 («Малайзийские авиалинии») 17 июля 2014 года и S7 1812 (авиакомпания «Сибирь») 4 октября 2001 года, - считают в российском ведомстве.

- Росавиация требует от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, считает недопустимыми попытки установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве РФ и настаивает на безусловной необходимости предварительной координации с компетентными российскими органами и провайдером аэронавигационного обслуживания действий по установлению запретных зон в воздушном пространстве над открытым морем в зоне ответственности Российской Федерации, - заявили в ведомстве.

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