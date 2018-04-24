Россия простилась с актрисой Ниной Дорошиной

Советская и российская актриса Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет в ночь с 20 на 21 апреля от остановки сердца у себя дома в Москве.

Проводит актрису пришли актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, актриса Лия Ахеджакова, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие.

Похоронят Нину Дорошину на Пятницком кладбище Москвы рядом с ее родными.

В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году еще во время учебы. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон».

Затем актриса снялась в фильмах «Люди на мосту» (1959), «Артист из Кохановки» (1961), «Первый троллейбус» (1963), «По семейным обстоятельствам» (1977) и других картинах.

К началу 1980-х годов Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре. Режиссер Владимир Меньшов, увидевший ее в спектакле «Любовь и голуби», решил снять по спектаклю фильм и пригласил актрису на главную роль, отмечает РИА Новости.

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