Россия продолжает продавать оружия на 50 млрд долларов в год и больше

Выступая на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, президент РФ Владимир Путин заявил, что объемы продаж российского вооружения и военной техники за рубеж сохраняются на уровне 50 миллиардов долларов в год.

- Портфель заказов находится на стабильно высоком уровне – свыше 50 миллиардов долларов. Прошу субъекты ВТС, а также государственного посредника принять исчерпывающие меры для обеспечения устойчивого спроса на российскую продукцию, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия занимает второе место по объемам поставок за границу военной техники и вооружения, несмотря на то что порой сталкивается с недобросовестным поведением своих партнеров.

- Наша страна уверенно занимает второе место в мире по этому направлению, в пятерке лидеров мы опережаем Францию, Германию, Великобританию. При этом действуем в традиционно жестких конкурентных условиях, а порой сталкиваемся даже с недобросовестным поведением некоторых партнеров, - подчеркнул российский лидер.

По словам президента РФ, зарубежным заказчикам могут быть предложены самые современные средства антитеррора. Причем это не только средства ближнего боя но и «боевая авиация, средства ПВО, реактивная артиллерия, бронетехника».

- Словом, все, что помогает успешно бороться с террористами, которые фактически создали крупные, организованные вооруженные формирования и зачастую используют хорошо подготовленных специалистов, прошедших школу регулярной армии, и современное оружие, в том числе западного производства, - подчеркнул Путин.

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