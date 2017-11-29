Россия продолжает плодить развлекательные телеканалы
С 1 января 2018 года в России начинает вещать новый развлекательный телеканал «Супер», нацеленный на аудиторию в возрасте от 14 до 44 лет, а также на семьи с детьми.
Новый телеканал покажет романтические комедии, сериалы и шоу для семейного просмотра, при этом основой станут собственные проекты, созданные творческой командой «TCT Production».
Также в течение двух лет телеканал представит премьеры комедийных сериалов «Фитнес», «ИП Пирогова», «Творцы», «Вне игры», «Кулинарная академия», передает ТАСС.
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