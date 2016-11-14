Россия приветствует стремление новых властей Болгарии и Молдавии к сотрудничеству
Если новые власти Молдавии и Болгарии проявят заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией, Москва ответит взаимностью. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Если мы увидим, что по крайней мере на высшем уровне будет декларироваться желание развивать отношения, это вызовет взаимность и удовлетворение в Москве, это однозначно, - цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Болгарии и Молдавии победили лояльные к России кандидаты.
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