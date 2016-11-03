Россия приветствует намерение МУС расследовать преступления США в Афганистане

Инициатива Международного уголовного суда расследовать возможные военные преступления США в Афганистане полностью поддерживается Москвой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы приветствуем инициативу Международного уголовного суда. Считаем, что объективное рассмотрение преступных насильственных действий иностранных и в том числе американских военных в Афганистане позволит избежать повторения случаев гибели мирных афганцев в ходе боевых действий, — цитирует Захарову РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда инициирует полное расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Афганистане, в совершении которых подозреваются военные США.

Как отмечал журнал Foreign Policy со ссылкой на проверенные источники информации, представители Белого дома недавно приезжали в Гаагу и выразили обеспокоенность в связи с началом подобного расследования.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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