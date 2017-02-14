Россия приступила к выполнению заказа Китая на «Триумфы»

В России началось производство зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» по заказу Китая.

Контракт с Пекином был заключен еще в 2015 году. Количество ЗРС, которое должен получить Китай от России, а также стоимость контракта не разглашаются.

Помимо КНР, интерес к «Триумфам проявляют и другие страны. По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктора Кладова, приобрести С-400 желают целый ряд государств, сообщает РИА ФедералПресс. Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь.