Россия приступила к выполнению заказа Китая на «Триумфы»
В России началось производство зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» по заказу Китая.
Контракт с Пекином был заключен еще в 2015 году. Количество ЗРС, которое должен получить Китай от России, а также стоимость контракта не разглашаются.
Помимо КНР, интерес к «Триумфам проявляют и другие страны. По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктора Кладова, приобрести С-400 желают целый ряд государств, сообщает РИА ФедералПресс. Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
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