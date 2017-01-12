Россия приступила к поэтапному снижению объемов добычи нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия выполняет взятые на себя обязательства и уже приступила к поэтапному снижению объемов добычи нефти.

- Россия выполняет свои обязательства, мы начали поэтапное сокращение добычи. Мы даже больше сократили за 10 дней января, чем планировали, рассчитывали компании, - цитирует Новака ТАСС.

Ранее о начале сокращения добычи нефти сообщили уже несколько стран - участников соглашения - Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Азербайджан, Казахстан и другие.

Министр также отметил, что Москва готова обсуждать предложение Кувейта о мониторинге не только объемов добычи нефти, но и ее экспорта.

- Мы обсудим это, если такие предложения будут, 21-22 января, когда у нас будет встреча мониторинговой группы. Всегда мы придерживались позиции, что баланс спроса и предложения на рынке надо считать, исходя из добываемых и потребляемых ресурсов, а не учитывать отдельно добычу и отдельно экспорт, - подчеркнул Новак, добавив, что при учете экспорта необходимо считать не только экспорт нефти, но и нефтепродуктов.