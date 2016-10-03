Россия приостановила соглашение с США об утилизации плутония

Россия больше не видит возможности выполнять договоренности с США об утилизации плутония в одностороннем порядке. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным.

Как пояснил Песков, американская сторона выполняла положения этого документа таким образом, что она оставляла и возвратный потенциал за собой в отношении плутония, и в отношении объемов. Речь идет о плутонии, который не используется при изготовлении ядерного оружия.

Само соглашение с США было подписано 16 лет назад и предусматривало пути утилизации излишков оружейного плутония в России и США.

Из плутония делали смешанное оксидное топливо, его использовали в энергетических ядерных реакторах, а также утилизировали в специальных могильниках, сообщает ТАСС.

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