Россия приостановила работу посольства в Йемене
Посольство Российской Федерации в Йемене временно прекратило свою работу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она сообщила, что все сотрудники дипмиссии покинули страну. Посол России в Йемене Владимир Дедушкин и часть дипкорпуса будут работать в Эр-Рияде, передает ТАСС.
Ситуация в Йемене обострилась в конце ноября. На прошлой неделе экс-президент страны Али Абдалла Салех был убит после того, как объявил о прекращении партнерских отношений с мятежными хуситами.
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