Россия приостановила работу посольства в Йемене

Посольство Российской Федерации в Йемене временно прекратило свою работу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что все сотрудники дипмиссии покинули страну. Посол России в Йемене Владимир Дедушкин и часть дипкорпуса будут работать в Эр-Рияде, передает ТАСС.

Ситуация в Йемене обострилась в конце ноября. На прошлой неделе экс-президент страны Али Абдалла Салех был убит после того, как объявил о прекращении партнерских отношений с мятежными хуситами.