Россия приостановила действие соглашения с США по Сирии

Москва приостановила действие заключенного с США Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Об этом сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Основанием для соответствующего шага стали ракетные удары, нанесенные американскими военными по сирийской авиабазе Шайрат.

Согласно последним данным, действия США привели к гибели как военнослужащих правительственной армии САР, так и мирного населения. Ранее американскую атаку осудил президент России Владимир Путин, назвав ее актом агрессии.