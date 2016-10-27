Россия не приняла предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти
Россия не поддержала предложение Саудовской Аравии о совместном сокращении добычи нефти на четыре процента. По неподтвержденным данным Москва готова только заморозить добычу на нынешнем уровне.
Ранее Венесуэла предложила странам вне ОПЕК сократить добычу на 400-500 тысяч баррелей нефти. Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие монархии Персидского залива выразили готовность сократить свою добычу на четыре процента.
Это предложение будет озвучено 28-29 октября в Вене. Россия пока не готова сказать, будет ли она сокращать или замораживать добычу нефти, сообщает ТАСС.
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