Россия не приняла предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти

Россия не поддержала предложение Саудовской Аравии о совместном сокращении добычи нефти на четыре процента. По неподтвержденным данным Москва готова только заморозить добычу на нынешнем уровне.

Ранее Венесуэла предложила странам вне ОПЕК сократить добычу на 400-500 тысяч баррелей нефти. Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие монархии Персидского залива выразили готовность сократить свою добычу на четыре процента.

Это предложение будет озвучено 28-29 октября в Вене. Россия пока не готова сказать, будет ли она сокращать или замораживать добычу нефти, сообщает ТАСС.