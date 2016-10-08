Россия применила право вето в ООН при голосовании за резолюцию по Сирии

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по введению режима прекращения огня в сирийском Алеппо. Документ предложила Франция.

Резолюция "требует от всех сторон немедленно прекратить воздушные бомбардировки и военные полеты над городом Алеппо". Документ также "призывает к немедленному выполнению режима прекращения огня и безопасному, беспрепятственному гуманитарному доступу по всей Сирии".

Документ предполагал расширенный мониторинг разведения сил под наблюдением ООН, сообщает РИА Новости.

Постоянный представитель Великобритании при ООН уже назвал действия России «злоупотреблениям своими полномочиями в Совбезе ООН».