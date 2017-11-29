Россия пригрозила высылкой шведским дипломатам

Двое послов Швеции в РФ могут быть высланы в качестве ответной меры на действия Стокгольма.

Данную информацию, появившуюся в шведских СМИ, прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель. «Россия всегда зеркально поступает. Перед тем как принять такое решение, власти всегда подумают, чтобы это не навредило российско-шведским отношениям», - сказал он НСН.

Официальными комментариями по данному поводу издание пока не располагает.