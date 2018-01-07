Россия пригрозила выходом из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза

Россия может покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО), если иск Евросоюза о взыскании с России 1,4 млрд евро в год за эмбарго на ввоз свинины будет удовлетворен.

Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. По его словам, факт введения санкций против России противоречит принципам ВТО, передает «РИА Новости».

Калашников заявил: «В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью».

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен взыскать с России 1,4 млрд евро из-за ограничений импорта свинины. Размер взысканий планируют повышать на 15 процентов ежегодно.