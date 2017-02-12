Россия пригласила США на встречу по Сирии
Россия пригласила США на встречу по сирийскому вопросу. Заседание состоится 15-16 февраля в Астане.
Об этом заявил руководитель МИД РФ Серей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Телеканал цитирует главу ведомства: «Американцы были в качестве наблюдателей на первой встрече в Астане. Они имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду».
Первая встреча в столице Казахстана прошла 6 февраля. На заседании присутствовали эксперты из России, Турции и Ирана.
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