Россия пригласила США на встречу по Сирии

Россия пригласила США на встречу по сирийскому вопросу. Заседание состоится 15-16 февраля в Астане.

Об этом заявил руководитель МИД РФ Серей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Телеканал цитирует главу ведомства: «Американцы были в качестве наблюдателей на первой встрече в Астане. Они имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду».

Первая встреча в столице Казахстана прошла 6 февраля. На заседании присутствовали эксперты из России, Турции и Ирана.