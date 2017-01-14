Россия пригласила администрацию Трампа на переговоры по Сирии в Астану

Россия пригласила представителей будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа на переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут в Астане 23 января.

По информации источника The Washington Post, приглашение команде избранного президента было передано в ходе телефонного разговора помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и посла РФ в США Сергея Кисляка 28 декабря 2016 года.

Собеседник издания также отметил, что не располагает данными о том, примет ли делегация из США участие во встрече в Астане.

В материале также говорится, что действующая администрация Барака Обамы «демонстративно исключена» из участия в организованных РФ, Турцией и Ираном переговорах.

Межсирийские переговоры с участием представителей правительства Сирии и оппозиции планируется провести в Астане 23 января, сообщает «Интерфакс».