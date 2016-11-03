Россия презентует нефть Urals в Лондоне

Россия 7 ноября представит экспортную марку нефти Urals в Лондоне в качестве маркерного сорта, сообщил «Известиям» первый вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Михаил Темниченко.

По его словам, также пройдет презентация запуска поставочного фьючерсного контракта на российскую экспортную нефть Urals на СПбМТСБ для участников международного рынка физической и «бумажной» нефти. При этом Тимченко уточнил, что запуск фьючерсных контрактов на другую российскую экспортную нефть — ESPO, которая идет по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан, пока не планируется.

Издание отмечает, что в рамках презентации в Лондоне планируется обсуждение условий поставок по фьючерсным контрактам на российскую экспортную нефть. Предполагается, что поставки будут осуществляться на условиях Free on Board (FOB) через Приморск. При механизме FOB продавец поставляет товар в порт и ведет погрузку на судно покупателя, после чего расходы и риски ложатся на плечи принимающей стороны.

Выход на биржу позволит устанавливать справедливую цену на российскую нефть, а также пополнить бюджет дополнительными доходами.