Россия пресекла инициативу Штатов в Совбезе ООН

Резолюция США об учреждении нового механизма расследования применения химоружия в Сирии заблокирована в Совете безопасности ООН Россией.

Позицию РФ поддержала Боливия. На стороне США выступили 12 членов Совбеза.

По мнению Штатов, СБ ООН следует объявить о нарушении Дамаском резолюции 2118 и принять меры, предусмотренные главой VII Устава всемирной организации, в которой говорится о действиях, в случае угрозы мира, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Вашингтон объявил о возможности военного вмешательства в ситуацию в ближневосточном государстве. Москва предупредила Штаты о серьезных последствиях, если в случае нанесения ударов пострадают российские граждане.

Представитель Великобритании в СБ ООН расценил блокировку американской резолюции как переход Россией «красной черты».