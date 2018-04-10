Россия пресекла инициативу Штатов в Совбезе ООН
Резолюция США об учреждении нового механизма расследования применения химоружия в Сирии заблокирована в Совете безопасности ООН Россией.
Позицию РФ поддержала Боливия. На стороне США выступили 12 членов Совбеза.
По мнению Штатов, СБ ООН следует объявить о нарушении Дамаском резолюции 2118 и принять меры, предусмотренные главой VII Устава всемирной организации, в которой говорится о действиях, в случае угрозы мира, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Вашингтон объявил о возможности военного вмешательства в ситуацию в ближневосточном государстве. Москва предупредила Штаты о серьезных последствиях, если в случае нанесения ударов пострадают российские граждане.
Представитель Великобритании в СБ ООН расценил блокировку американской резолюции как переход Россией «красной черты».
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