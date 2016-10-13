Россия прекратила сотрудничество с Украиной по нефтепродуктопроводам

Правительство РФ распорядилось прекратить взаимодействие с Украиной в сфере эксплуатации нефтепродуктопроводов. МИДу РФ поручено донести информацию до украинских коллег.

Соглашение было подписано сторонами в 1995 году, сообщает РГ. Ранее были аннулированы заключения, полученные российскими участниками внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов в сторону Украины.

Соглашение предусматривало эксплуатацию магистрали Самара—Западное направление и Грозный—Армавир—Трудовая. В документе говорилось об эксплуатации нефтепровода дочерними предприятиями компании "Транснефтепродукт".