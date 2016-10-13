Россия прекратила сотрудничество с Украиной по нефтепродуктопроводам
Правительство РФ распорядилось прекратить взаимодействие с Украиной в сфере эксплуатации нефтепродуктопроводов. МИДу РФ поручено донести информацию до украинских коллег.
Соглашение было подписано сторонами в 1995 году, сообщает РГ. Ранее были аннулированы заключения, полученные российскими участниками внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов в сторону Украины.
Соглашение предусматривало эксплуатацию магистрали Самара—Западное направление и Грозный—Армавир—Трудовая. В документе говорилось об эксплуатации нефтепровода дочерними предприятиями компании "Транснефтепродукт".
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