Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии
Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Он пояснил, что такое решение было принято в рамках подписанного Меморандум о зонах деэскалации в Сирии.
По словам Рудского, командование российской группировки войск в Сирии провело комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания Меморандума.
Вместе с тем Россия продолжит операцию борьбе с террористами в районе Кабун, полностью контролируемом боевиками «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
Меморандум о создании зон деэскалации был подписан 4 мая в Астане, соощает ТАСС.
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