Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он пояснил, что такое решение было принято в рамках подписанного Меморандум о зонах деэскалации в Сирии.

По словам Рудского, командование российской группировки войск в Сирии провело комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания Меморандума.

Вместе с тем Россия продолжит операцию борьбе с террористами в районе Кабун, полностью контролируемом боевиками «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Меморандум о создании зон деэскалации был подписан 4 мая в Астане, соощает ТАСС.