Россия прекратила поставки дизтоплива на Украину 8 февраля

Россия с 8 февраля прекратила трубопроводные поставки дизельного топлива на Украину, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ со ссылкой на данные «Транснефти».

По словам источника «РИА Новости», ранее дизтопливо из России на Украину по трубопроводам поставляла только «Роснефть», но они не оформили необходимые документы и прекратили прокачку. Предполагалось, что в марте поставки могут возобновиться, но этого так и не произошло.

В пресс-службе Минэнерго РФ пояснили, что поставки дизельного топлива были приостановлены 8 февраля 2017 года в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов. У РФ отсутствуют межправительственные соглашения по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину, однако поставки дизельного топлива в этих направлениях осуществляются исходя из экономической целесообразности.

Вместе с тем источник в отрасли предположил, что «Роснефть» все же поставляет дизтопливо на Украину, только из Белоруссии.

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