Россия и США прекращают сотрудничество в ядерной и энергетической сферах

Действие соглашения, заключенного между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по вопросам сотрудничества в области научных исследований в ядерной и энергетической сферах, приостановлено распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров РФ.

«В связи с введением Соединенными Штатами Америки ограничений на сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергетики приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах от 16 сентября 2013 года», - говорится в распоряжении правительства РФ.