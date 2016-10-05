Россия и США прекращают сотрудничество в ядерной и энергетической сферах
Действие соглашения, заключенного между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по вопросам сотрудничества в области научных исследований в ядерной и энергетической сферах, приостановлено распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров РФ.
«В связи с введением Соединенными Штатами Америки ограничений на сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергетики приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах от 16 сентября 2013 года», - говорится в распоряжении правительства РФ.
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