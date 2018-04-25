Россия прекращает «толкать» газ в Европу через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с украинским «Нафтогазом» о транзите топлива только после 2019 года, объявив о расторжении контрактов.

По решению Стокгольмского арбитража по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива российская компания оказалась должна 2,56 миллиарда долларов.

Стороны продолжают переговоры, Россия обжалует решение суда.

Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через украинскую территорию сможет создать экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира, сообщает РИА Новости.