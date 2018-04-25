Россия прекращает «толкать» газ в Европу через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с украинским «Нафтогазом» о транзите топлива только после 2019 года, объявив о расторжении контрактов.

По решению Стокгольмского арбитража по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива российская компания оказалась должна 2,56 миллиарда долларов.

Стороны продолжают переговоры, Россия обжалует решение суда.

Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через украинскую территорию сможет создать экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира, сообщает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Организации: Газпром
Следующая новость Прокуратура потребовала закрыть горевший ТЦ в Москве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО