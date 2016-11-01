Россия представила в Совбез ООН «Белую книгу» о преступлениях в Сирии

В Совете Безопасности ООН ознакомятся с «Белой книгой», в которой Россия представила материалы на основе данных по фактам военных преступлений на территории Сирии.

Книга содержит перечень и описание военных преступлений, «совершенных на территории страны международной коалицией под эгидой США и «умеренной» оппозицией».

Материалы официального документа, предоставленного российской стороной, содержат также информацию по статистике успешных военных операций воздушно-космических сил России в зоне сирийского конфликта, фото и видео материалы с мест боевых действий, информацию по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии, - сообщают «Известия».

Кроме того, специалисты российских ведомств подготовили данные о количестве беженцев, возвратившихся на места постоянного проживания, статистику по количеству уничтоженных боевиков и по освобожденным населенным пунктам.

В подготовке документа приняли участие официальные представители МИД РФ, военные специалисты Минобороны России, специалисты Института востоковедения РАН.