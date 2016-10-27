Россия предоставила гражданство украинскому миллиардеру
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина.
Российский паспорт также будет выдан дочери Шифрина Софии Розе, которой 16 лет. Указ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. На Украине Шифрин является соучредителем холдинговой компании Midland Group. Компания занимается металлургическим производством, судоходством, недвижимостью, сельским хозяйством.
Указом президента РФ гражданство также предоставляется еще семи иностранцам. Из них трое украинцы и двое – вьетнамцы.
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