Россия и США предложили боевикам безопасный выход из Алеппо

Сирийская оппозиция заявила, что Россия и США предложили боевикам 48 часов для безопасного выхода с оружием из Алеппо.

Осведомленные источники утверждают, что боевики пока не дали ответ на предложение Москвы и Вашингтона. По данным оппозиции Сирии, власти страны гарантируют боевикам и их семьям безопасные коридоры для эвакуации, сообщает РИА "Новости".

Сегодня проходят ожесточенные бои вблизи Пальмиры. Боевикам, несмотря на многочисленные потери, удалось зайти в город. Сирийские власти утверждают, что армия намерена вернуть контроль над городом.