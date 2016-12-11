Россия и США предложили боевикам безопасный выход из Алеппо
Сирийская оппозиция заявила, что Россия и США предложили боевикам 48 часов для безопасного выхода с оружием из Алеппо.
Осведомленные источники утверждают, что боевики пока не дали ответ на предложение Москвы и Вашингтона. По данным оппозиции Сирии, власти страны гарантируют боевикам и их семьям безопасные коридоры для эвакуации, сообщает РИА "Новости".
Сегодня проходят ожесточенные бои вблизи Пальмиры. Боевикам, несмотря на многочисленные потери, удалось зайти в город. Сирийские власти утверждают, что армия намерена вернуть контроль над городом.
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