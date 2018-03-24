Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для фармкомпаний

Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для компаний, занимающихся поставкой медицинского оборудования и фармацевтикой.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец перед встречей с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», - отметила она.

Голодец подчеркнула, что Россия заинтересована в присутствии японских компаний на рынке РФ, так как они производят товары высокого качества. Во встрече также участвовал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план по развитию сотрудничества с Россией.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость В Уилтшире проведут химчистку одежды после отравления Скрипаля

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО