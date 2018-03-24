Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для фармкомпаний

Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для компаний, занимающихся поставкой медицинского оборудования и фармацевтикой.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец перед встречей с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», - отметила она.

Голодец подчеркнула, что Россия заинтересована в присутствии японских компаний на рынке РФ, так как они производят товары высокого качества. Во встрече также участвовал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план по развитию сотрудничества с Россией.